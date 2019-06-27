Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: либеральная идея изжила себя 

Рамблер 7 минут назад
Либеральная идея изжила себя, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
«Современная так называемая либеральная идея себя просто изжила окончательно», — приводит РИА «Новости» слова Путина.
Президент заявил, что Западу пришлось признать, что некоторые из идей либерализма, к примеру, мультикультурализм, нереалистичны.
В качестве примера Путин привел проблему миграции в западных странах. Он отметил, что, когда в США обострилась ситуация с мигрантами, политики признали неэффективность мультикультурализма, и поняли, что в первую очередь следует учитывать интересы большинства населения.
«Либеральная идея предполагает, что не надо ничего делать. Мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, ведь права мигрантов должны быть защищены. А что это за права? За каждым преступлением должно следовать наказание», — цитирует Путина «Коммерсант».
При этом президент подчеркнул, что идея либерализма имеет право на существование.
«Но не надо считать, что она имеет право на абсолютное доминирование, вот о чем речь», — отметил Путин.
Комментарии1
Политика , Видео , Владимир Путин , РИА Новости , Financial Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин оценил достижения России в Сирии
Западные спецслужбы атаковали «Яндекс»28
Путин ответил на вопрос о преемнике140
Сдать Донбасс. Медведчук узнает у Путина подробности21
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ225
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Пожары
01:40
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
В мире Украина
01:39
Раскрыты характеристики «ракеты Путина»
Армия Оружие
04:44
Путин оценил достижения России в Сирии
Политика
02:00
Западные спецслужбы атаковали «Яндекс»
Интернет Наука и техника
05:01
Кикабидзе выдвинул условие для возвращения в Россию
В мире Кавказ
01:47
Путин ответил на вопрос о преемнике
Политика
02:05
Зеленский по-русски обратился к Путину
В мире Украина
00:34
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение