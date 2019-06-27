Путин: либеральная идея изжила себя

Либеральная идея изжила себя, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

«Современная так называемая либеральная идея себя просто изжила окончательно», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Президент заявил, что Западу пришлось признать, что некоторые из идей либерализма, к примеру, мультикультурализм, нереалистичны.

В качестве примера Путин привел проблему миграции в западных странах. Он отметил, что, когда в США обострилась ситуация с мигрантами, политики признали неэффективность мультикультурализма, и поняли, что в первую очередь следует учитывать интересы большинства населения.

«Либеральная идея предполагает, что не надо ничего делать. Мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, ведь права мигрантов должны быть защищены. А что это за права? За каждым преступлением должно следовать наказание», — цитирует Путина «Коммерсант».

При этом президент подчеркнул, что идея либерализма имеет право на существование.