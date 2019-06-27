Путин оценил достижения России в Сирии

«Я считаю, что хорошая, позитивная [отдача была от риска, который Россия взяла на себя в Сирии]. Мы добились даже большего, чем я ожидал», — сказал российский президент.

Он пояснил, что российские военные уничтожили большое количество боевиков, планировавших вернуться в Россию или в страны ближнего зарубежья, с которыми в РФ нет визового режима.

По словам Путина, Россия добилась сохранения сирийской государственности и стабилизации обстановки в регионе, что напрямую влияет и на безопасность внутри России.

Путин также отметил, что России удалось наладить хорошие деловые отношения со всеми странами региона.

Кроме того, российский лидер заявил, что Вооруженные силы РФ получили практику, которую невозможно было бы получить на учениях.