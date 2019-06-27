Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Успехи России в Сирии превзошли ожидания Путина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин в интервью перед саммитом G20 заявил, что успехи России в сирийской кампании превзошли его ожидания. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он рассказал, что удалось уничтожить множество боевиков, которые хотели вернуться на территорию России.
Путин подчеркнул важность того, что удалось добиться стабилизации ситуации в Сирии. Глава государства отметил, что этот факт повлиял и на безопасность внутри самой России.
Президент сообщил о стабилизации отношений между Россией и Ближним Востоком, а также обратил внимание на установление хороших деловых отношений со всеми странами региона.
Газета.Ru: последние новости
Стало известно, что Путин хочет обсудить с Трампом Путин призвал Гуайдо идти на выборы Путин рассказал о роли России в событиях в Венесуэле
Политика , Армия , Владимир Путин , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин оценил достижения России в Сирии
Западные спецслужбы атаковали «Яндекс»22
Путин ответил на вопрос о преемнике135
Сдать Донбасс. Медведчук узнает у Путина подробности19
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ225
Видео
04:30
Киев уйдет из ПАСЕ после победы России
В мире
01:49
«Свернул в здание и загорелся»: очевидец о катастрофе Ан-24
Катастрофы Пожары
01:40
Зеленский нашел виновных в возвращении России в ПАСЕ
В мире Украина
01:39
Раскрыты характеристики «ракеты Путина»
Армия Оружие
04:44
Путин оценил достижения России в Сирии
Политика
02:00
Западные спецслужбы атаковали «Яндекс»
Интернет Наука и техника
05:01
Кикабидзе выдвинул условие для возвращения в Россию
В мире Кавказ
01:47
Путин ответил на вопрос о преемнике
Политика
02:05
Зеленский по-русски обратился к Путину
В мире Украина
00:34
Маски сорваны. Продюсер Алибасова сделал заявление
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение