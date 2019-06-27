Путин рассказал о роли России в событиях в Венесуэле

Президент России Владимир Путин в интервью перед саммитом G20 рассказал журналистам о роли российской стороны в событиях, которые происходят в Венесуэле . Об этом сообщает РИА "Новости".

Глава государства заявил, что Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле.

Он также отметил, что Россия работала не с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом , а непосредственно со страной.

Путин добавил, что российские власти вкладывались в нефтяную отрасль, чтобы она "работала ритмично". Он подчеркнул, что "не видит в этом ничего плохого".

Ранее сообщалось, что посол в Венесуэле отреагировал на слова Болтона о покупке "поддержки" России