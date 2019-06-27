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Путин рассказал о роли России в событиях в Венесуэле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в интервью перед саммитом G20 рассказал журналистам о роли российской стороны в событиях, которые происходят в Венесуэле. Об этом сообщает РИА "Новости".
Глава государства заявил, что Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле.
Он также отметил, что Россия работала не с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом, а непосредственно со страной.
Путин добавил, что российские власти вкладывались в нефтяную отрасль, чтобы она "работала ритмично". Он подчеркнул, что "не видит в этом ничего плохого".
Ранее сообщалось, что посол в Венесуэле отреагировал на слова Болтона о покупке "поддержки" России
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Политика , В мире , Латинская Америка , Уго Чавес , Владимир Путин , Венесуэла
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