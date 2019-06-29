Путин оценил перспективы продления СНВ-3 

Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Дональдом Трампом на вопрос, есть ли перспективы продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил, что об этом говорили, но впереди еще большой путь, пишет газета "Коммерсант".
Главы США и России провели полуторачасовую встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки".
"А Договор СНВ-3 может быть продлен? Сегодняшние переговоры дали в этом смысле какую-то перспективу?" — спросил корреспондент "Коммерсанта" Путина после его встречи с Трампом.
"Владимир Путин ответил, что да, и об этом, конечно, говорили, но результат будет позже, надо пройти еще большой путь, чтобы о чем-то можно было сказать однозначно", — пишет газета.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.