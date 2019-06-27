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FT: Путин заявил, что история с отравлением Скрипалейне стоит и пяти копеек 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
История с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери не стоит и пяти копеек. Об этом в опубликованном в четверг интервью британской газете Financial Times заявил президент России Владимир Путин.
"Послушайте, вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьезных межгосударственных отношений. Как говорят у нас в России, эта шпионская история не стоит и пяти копеек, — отметил российский лидер. — Можно было бы бесконечно продолжить список того, что можно утверждать, и в чем можно обвинять друг друга
Мы должны оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться".
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Политика , Сергей Скрипаль , Владимир Путин , Financial Times
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