Захарова объяснила «непонятливому» Зеленскому необходимость посредников

Захарова процитировала Зеленского, который заявил, что не понимает, почему у Украины должны быть посредники.

«Как, не понимает? Сам же отказался напрямую общаться с ДНР и ЛНР, о чем заявил 10 дней назад после встречи с Макроном: «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами». Это дословно», — написала она в Facebook.

Захарова заметила, что до него от прямого диалога отказался и президент Петр Порошенко

«Вот и появились посредники. Кстати, благодаря их усилиям многие вернулись домой», — написала представитель российского дипведомства.

Ранее Зеленский заявил, что не понимает, почему лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук должен исполнять роль посредника.