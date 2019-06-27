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Захарова объяснила «непонятливому» Зеленскому необходимость посредников 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киеву не нужны посредники для обмена и освобождения пленных в Донбассе.
Захарова процитировала Зеленского, который заявил, что не понимает, почему у Украины должны быть посредники.
«Как, не понимает? Сам же отказался напрямую общаться с ДНР и ЛНР, о чем заявил 10 дней назад после встречи с Макроном: «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами». Это дословно», — написала она в Facebook.
Захарова заметила, что до него от прямого диалога отказался и президент Петр Порошенко.
«Вот и появились посредники. Кстати, благодаря их усилиям многие вернулись домой», — написала представитель российского дипведомства.
Ранее Зеленский заявил, что не понимает, почему лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук должен исполнять роль посредника.
В четверг в Минске Медведчук провел переговоры с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Обсуждался в том числе вопрос о передаче украинской стороне нескольких удерживаемых в ДНР и ЛНР лиц. Позже Пасечник назвал газете ВЗГЛЯД фамилии украинцев, которых в пятницу доставят в Минск.
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Политика , Украина , Леонид Пасечник , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Киев
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