Россия сообщит НАТО о неприятном

На фоне возвращения России в ПАСЕ появляются сообщения о возобновлении еще одного формата отношений нашей страны с Западом — НАТО хочет провести на следующей неделе заседание Совета Россия-НАТО, посвященное судьбе договора о РСМД. Что все это значит, и имеет ли смысл обсуждать проблему европейской безопасности с альянсом, повторяющим американский ультиматум в адрес Москвы

Постпред США при НАТО Бейли Хатчинсон сообщила, что рассчитывает провести 5 июля встречу Совета Россия-НАТО — хотя, по ее словам, «Россия твердо не сказала, что она прибудет». Представители альянса хотят обсудить тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг

«У России осталось всего пять недель, чтобы спасти договор… В случае если Россия не выполнит, наш ответ будет оборонительным, взвешенным и скоординированным. Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развёртывать новые наземные ядерные ракеты в Европе… Мы призываем Россию встать на ответственный путь. Но, к сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена это сделать».

Заявление Столтенберга уже вызвало ответную реакцию Москвы — замминистра иностранных дел Сергей Рябков обвинил США и НАТО в том, что он вели осознанную линию на слом ДРСМД и «в случае материального воплощения угроз НАТО по ДРСМД Россия ответит компенсационными военными мерами»:

«Мы будем изучать то, что в ближайшие месяцы страны-участницы НАТО сформулируют на эту тему. Мы готовы к любым вариантам. Ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в Евроатлантике, разумеется, ляжет на США и их союзников по альянсу».

ДРСМД будет похоронен 2 августа — и чтобы спасти его времени почти не остается.

Сломали договор американцы. Еще в начале февраля Дональд Трамп заявил о начале процедуры приостановки участия США, предоставив России полгода на «возвращение к соблюдению условий договора». То есть на уничтожение ракеты 9М-729 (SSC-8) — она по мнению американцев нарушала ДРСМД.

Так как Москва еще до этого неоднократно заявляла, что эта ракета не попадает под ограничения договора, наш ответ был зеркальным: Россия тоже приостановила свое участие в договоре. Как раз сегодня Совет Федерации принял соответствующий закон и еще до отлета в Японию его может подписать Путин.

Учитывая что выход США из договора был осознанным шагом, вызванным в первую очередь их недовольством тем, что ДРСМД накладывает ограничения только на Россию и США, но в нем не участвует Китай, с которым Америка вступает во все больший клинч, шансы на сохранение договора представляются ничтожными. Китай категорически не желает присоединятся ни к какому новому договору, так что если в Осаке на встрече с Путиным Трамп вдруг не решит отложить выход США (чтобы показать, что с Россией ему проще договорится чем с Китаем), то 2 августа договор прекратит действие.

Так зачем России говорить о договоре о ракетах с НАТО, которое ничего тут не решает? Дело в том, что разговор с НАТО все равно будет полезен.

Во-первых, просто самим своим фактом. Возобновление формата Совета Россия-НАТО станет важным символическим жестом со стороны Запада. Ведь работа этого Совета, созданного еще в 2002 году, была практически заморожена после 2014 года. У России уже полтора года нет даже постпреда при НАТО, а ведь раньше проходили даже встречи на высшем уровне (правда, всего три — и последняя в 2010-м). Сам Совет Россия-НАТО после 2014-го, конечно, не может быть прежним, как и в целом отношения России с Западом. Но даже в условиях открытой конфронтации необходимы контакты и переговоры, что, собственно, Россия все эти годы Западу и предлагала. Запад же в ответ пытался держаться линии изоляции, санкций и наказания России.

Противостояние России и Запада, точнее его атлантического варианта, никуда не денется: идет глубокая трансформация мирового порядка, и мы продвигаем противоположные концепции будущего. Однако говорить с друг другом при этом все равно нужно. На Западе давно уже звучали голоса о необходимости возобновления работы Совета Россия-НАТО. Вот, например, что говорил в апреле этого года бывший генсек альянса англичанин Джордж Робертсон

«Возобновление совместной работы Совета Россия-НАТО означает не только формальности. Это не уступка России на фоне ее неприемлемых действий на Украине, в Крыму и в английском Солсбери. Это означает признание того, что какие бы между нами ни были разногласия (а они у нас есть), у мира, живущего в соответствии со сложившимся порядком, есть множество неотложных задач, связанных с тем, чтобы не допустить господства «мирового беспорядка».

Ну и, во-вторых, всех волнует, не станут ли США размещать новые ракеты в Европе. Хотя сейчас и в Вашингтоне, и в НАТО говорят о том, что у них нет таких планов, зарекаться ни от чего нельзя. Сейчас Трампу нет никакого смысла ставить в Европе новые ракеты средней и меньшей дальности — ни в военном плане, ни в геополитическом. Но кто знает, что будет если в Белом доме появится сторонник военного давления на Россию, а в Европу попытаются направить новые ракеты?

Поэтому Москве лучше заранее обозначить свою позицию европейцам, чтобы потом не было удивления. Конечно, в Европе и так представляют себе реакцию России, которая предупредила, что страны, разместившие новое оружие, окажутся под прицелом наших ракет. Да и без этого желающих размешать новые американские ракеты в Старом Свете почти нет. Однако будет нелишним, чтобы конкретные представители конкретных европейских стран услышали все своими ушами от российских представителей. Так будет куда доходчивей.