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Слуцкий заявил, что Россия может выплатить взнос в СЕ до ноября 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Россия может выплатить взнос в Совет Европы до председательства Грузии в КМСЕ ноябре 2019 года, сообщил РИА Новости замглавы делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
С ноября председательство в уставном органе Совета Европы — Комитете министров перейдёт от Франции к Грузии.
Эксперты считают, что, в случае неуплаты взноса, грузинская сторона, известная, в том числе и в ПАСЕ, антироссийским настроением, может поднять вопрос о применении мер в отношении российской стороны. Россия два года назад приняла решение из-за позиции ПАСЕ приостановить часть своих выплат в бюджет Совета Европы. 30 июня этого года наступает двухгодичный срок после которого в отношении страны, не платящей взносы, Комитетом министров могут быть приняты меры.
"Это моя личная позиция, этот вопрос (взносы — ред.) будет решен положительно", — сказал Слуцкий, комментируя ситуацию.
При этом парламентарий не стал уточнять, по какой схеме, по его мнению, может быть выплачен взнос.
Он ответил утвердительно на вопрос, успеет ли Россия выплатить взнос до председательства Грузии в КМСЕ в ноябре.
"Ну, разумеется, успеем", — сказал Слуцкий.
"У нас нет задачи успевать или не успевать", — добавил он.
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Комментарии3
Политика , Леонид Слуцкий , Совет Европы , РИА Новости , Грузия , Франция
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