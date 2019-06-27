Захарова: Киеву нужны не задержанные моряки, а только шум вокруг них

Киевским властям нужны не сами задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки, а только шум вокруг этой ситуации, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook. Ранее в среду пресс-служба МИД Украины сообщила, что МИД РФ запросил у Киева письменные гарантии того, что Украина продолжит уголовное преследование украинских моряков, задержанных в Черном море, согласно российскому законодательству. В украинском дипломатическом ведомстве сочли это предложение неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией относительно иммунитета военных кораблей МИД России 25 июня направил ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины в Москве , в которых, в частности, обращено внимание на то, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается, а также на имеющиеся в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ возможности в отношении моряков и кораблей, которые могут быть на данном этапе задействованы украинской стороной в целях их освобождения. Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ выразил несогласие с позицией России и потребовал, чтобы Москва немедленно и безусловно выполнила решение Международного трибунала и освободила 24 украинских моряков и три корабля. "Украинская сторона отказалась не только от задействования имеющихся в российском законодательстве процедур освобождения, но и в принципе от обсуждения этого вопроса. Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года", — написала Захарова. Она отметила, что "украинские моряки Киеву нужны исключительно в России" и используются "как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах". "Наглядно мы сейчас это наблюдали в ПАСЕ, где несчастными моряками (а они действительно несчастные, раз их освобождение даже не захотели обсуждать) украинские депутаты прикрывались, чтобы только Россия не вернулась в Ассамблею", — добавила Захарова. Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ . Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.