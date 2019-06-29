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Грузинская диаспора призвала Путина возобновить авиасообщение 

Парламентская газета + ещё 6 41 минуту назад
Фото: PIXABAY.COM
Представители грузинской диаспоры в России призвали президента Владимира Путина восстановить авиасообщение между странами. Открытое письмо опубликовано в пятницу на сайте сообщества.
В своем обращении они выразили убеждение, что определенные силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией. В письме, в том числе, констатируется некомпетентность некоторых высокопоставленных политиков, которые не решают проблемы, а создают их.
Авторы письма назвали прекращение авиасообщения «тяжелыми санкциями» со стороны РФ.
«Господин президент, Вы не раз говорили, что санкции не способ решения и не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ», — говорится в тексте.
По мнению членов грузинской диаспоры, восстановление авиаперевозок между странами позволит предотвратить разрушение отношений не только между народами, но и судеб обычных людей.
В июне в Тбилиси проходят многотысячные акции протеста, поводом для которых стало участие делегации из России в сессии Международной ассамблеи православия, проходившей в парламенте Грузии. Оппозиция сорвала мероприятие и организовала митинг, который закончился попыткой штурма здания парламента и разгоном митингующих.
В связи с этими событиями Владимир Путин установил с 8 июля временный запрет на авиаперевозки в Грузию. Туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путёвки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян домой.
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Политика , В мире , Кавказ , Владимир Путин , Грузия
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