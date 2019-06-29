Грузинская диаспора призвала Путина возобновить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России призвали президента Владимира Путина восстановить авиасообщение между странами. Открытое письмо опубликовано в пятницу на сайте сообщества.

В своем обращении они выразили убеждение, что определенные силы заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией. В письме, в том числе, констатируется некомпетентность некоторых высокопоставленных политиков, которые не решают проблемы, а создают их.

Авторы письма назвали прекращение авиасообщения «тяжелыми санкциями» со стороны РФ.

«Господин президент, Вы не раз говорили, что санкции не способ решения и не могут являться нормой в отношениях двух стран. Запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые, в первую очередь, на народ», — говорится в тексте.

По мнению членов грузинской диаспоры, восстановление авиаперевозок между странами позволит предотвратить разрушение отношений не только между народами, но и судеб обычных людей.

В июне в Тбилиси проходят многотысячные акции протеста, поводом для которых стало участие делегации из России в сессии Международной ассамблеи православия, проходившей в парламенте Грузии. Оппозиция сорвала мероприятие и организовала митинг, который закончился попыткой штурма здания парламента и разгоном митингующих.

В связи с этими событиями Владимир Путин установил с 8 июля временный запрет на авиаперевозки в Грузию. Туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путёвки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян домой.