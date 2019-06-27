Моряков будут судить: Москва направила ноту Киеву

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается. Украина получила дипломатическую ноту России и потребовала безусловно выполнить решение Международного трибунала.

Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

«Россия должна немедленно и безусловно выполнить решение Международного трибунала — освободить 24 украинских моряков и три корабля. Имеющиеся международно-правовые документы, сторонами которых являются Украина и Россия, дают полную возможность россиянам решить все свои внутренние процедурные аспекты их освобождения», — написал глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее Москва в своей ноте указала, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается. Одновременно в ноте подтверждена позиция России о том, что процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации, передает НСН.

«К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать. Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей», — говорится в комментарии МИД России.

В прошлом месяце руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что Украина может повторить провокацию, подобную той, что произошла в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

«Сохраняется угроза совершения украинскими спецслужбами и членами экстремистских организаций диверсий в Крыму, на Керченской транспортной переправе, а также провокаций в отношении российских и иностранных судов, посещающих порты Крыма», — пояснил силовик.

По его словам, сигналами этого могут служить те факты, что новые власти Украины не дезавуировали предыдущее заявления о непризнании Киевом российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову.

Правоохранитель также напомнил о звучавших от предыдущих высокопоставленных украинских чиновников угрозах о новом незаконном походе кораблей в Керченский пролив — и от этих заявлений нынешний Киев также не спешит дистанцироваться, передает ФАН.

«Мы отслеживаем обстановку на границе с Украиной и готовы к различным сценариям ее развития. В то же время российская сторона настроена на конструктивное сотрудничество с украинскими партнерами. Надеемся, что в этом году нам удастся избежать конфликтных ситуаций, подобных тем, что имели место в прошлом году», — признался глава управления спецслужбы.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва не намерена отказываться от своей позиции по инциденту в Керченском проливе и настаивает на том, что судьбу задержанных украинских моряков должны определить следствие и суд. Таковой является официальная позиция Кремля по поводу решения, вынесенного 25 мая Международным трибуналом ООН по морскому праву.

Глава инстанции Пак Чжин Хен объявил, что, в соответствии с постановлением трибунала, 24 украинских моряка, задержанных в России за незаконное пересечение государственной границы, должны быть «немедленно» отпущены из-под стражи, а конфискованные суда возвращены Киеву.

В то же время трибунал не счел необходимым предъявлять России требование прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел.

В ноябре прошлого года украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив государственную границу РФ. В ФСБ указали, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» якобы осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ.