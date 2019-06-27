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Источник назвал обвинения России в сбоях GPS в Израиле «фейком» 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Reuters
Российский представитель назвал "фейковой новостью" появившиеся в СМИ сообщения о причастности РФ к сбоям GPS-навигации в воздушном пространстве Израиля.
О необъяснимых помехах, которые ощущаются последние три недели и создают трудности для полетов, накануне объявили местные авиационные службы. Радио "Галей ЦАХАЛ", подведомственное Армии обороны Израиля, цитирует в четверг неназванные источники, которые обвинили в происходящем Россию и предположили, что источником проблемы могут быть средства радиоэлектронной борьбы, применяемые в Сирии или с борта корабля в Средиземном море.
"Это фейк-ньюз. Серьезно комментировать это мы не можем", — сказал РИА Новости источник в российских дипломатических кругах.
По данным "Галей ЦАХАЛ", израильтяне в поисках решения проблемы проводят консультации с американскими представителями в одной из стран Европы. Радио приводит мнение бывшего главы военной разведки Амоса Ядлина, который сказал, что у России нет причин целенаправленно препятствовать работе главного аэропорта Израиля, но тот мог пострадать от побочных эффектов применения РЭБ.
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Комментарии1
Политика , Галя Цахал , Амос Ядлин , ЦАХАЛ , РИА Новости , Израиль
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