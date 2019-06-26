Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

У нас будет очень хороший разговор с ним", — сказал Трамп о предстоящем диалоге с Путиным.

"Что я ему скажу — не ваше дело", — ответил президент США на вопрос журналиста о том, будет ли он поднимать тему приписываемого России вмешательства в американские выборы.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня. Беседа может продлиться около часа. Ушаков добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, подобрала ее американская сторона. По словам помощника Путина, лидеры сами определят повестку дня встречи.

Как заявил ранее на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, власти США рассчитывают, что Путин и Трамп обсудят на полях саммита Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток, вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Саммит лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня. Токио впервые будет председательствовать в G20.