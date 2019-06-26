Назначен новый глава Ингушетии

«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — заявил представитель Кремля.

В подписанном президентом России указе говорится, что Калиматов Махмуд-Али Макшарипович будет временно исполнять обязанности главы Республики Ингушетия до вступления в должности избранного главы региона.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Махмуд-Али Калиматова в Ингушетии знают. С 2004 по 2007 год он занимал пост прокурора республики. После в 2012 году он занимал должность советника губернатора Самарской области, а после перешел на должность руководителя Самарского управления Росприроднадзора.

Его родной брат Алихан Калиматов был офицером ФСБ и имел звание Героя России. В 2007 году он погиб в Ингушетии от рук бандитов.

Махмуд-Али Калиматов сменил на посту руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который обратился к президенту России с прошением о добровольной отставке после 11 лет руководства регионом. В среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял его отставку.