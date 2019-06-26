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Назначен новый глава Ингушетии 

360tv.ru + ещё 28 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин сменил главу Ингушетии. После отставки Юнус-Бека Евкурова временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Махмуд-Али Калиматов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — заявил представитель Кремля.
В подписанном президентом России указе говорится, что Калиматов Махмуд-Али Макшарипович будет временно исполнять обязанности главы Республики Ингушетия до вступления в должности избранного главы региона.
Указ вступил в силу со дня подписания.
Махмуд-Али Калиматова в Ингушетии знают. С 2004 по 2007 год он занимал пост прокурора республики. После в 2012 году он занимал должность советника губернатора Самарской области, а после перешел на должность руководителя Самарского управления Росприроднадзора.
Его родной брат Алихан Калиматов был офицером ФСБ и имел звание Героя России. В 2007 году он погиб в Ингушетии от рук бандитов.
Махмуд-Али Калиматов сменил на посту руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который обратился к президенту России с прошением о добровольной отставке после 11 лет руководства регионом. В среду, 26 июня, президент России Владимир Путин принял его отставку.
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Политика , Юнусбек Евкуров , Владимир Путин , ФСБ , Республика Ингушетия
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