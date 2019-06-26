Путин принял отставку Евкурова

В ходе встречи с президентом Евкуров заявил, что республике нужна новая команда и новые люди. Экс-глава Ингушетии также выразил готовность в дальнейшем «в любом секторе, в любом направлении выполнять задачи в интересах нашей великой страны».

Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу и отметил, что республика в последние годы динамично развивается и демонстрирует хорошие показатели в строительстве и промышленном производстве.

Как сообщает «Интерфакс», временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. В 2004-2007 годах он занимал пост прокурора республики, с 2015 года возглавляет управление Росприроднадзора по Самарской области.