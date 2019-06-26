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Путин принял отставку Евкурова 

Рамблер + ещё 17 26 минут назад
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова, передает РИА «Новости».
В ходе встречи с президентом Евкуров заявил, что республике нужна новая команда и новые люди. Экс-глава Ингушетии также выразил готовность в дальнейшем «в любом секторе, в любом направлении выполнять задачи в интересах нашей великой страны».
Путин поблагодарил Евкурова за проделанную работу и отметил, что республика в последние годы динамично развивается и демонстрирует хорошие показатели в строительстве и промышленном производстве.
Как сообщает «Интерфакс», временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. В 2004-2007 годах он занимал пост прокурора республики, с 2015 года возглавляет управление Росприроднадзора по Самарской области.
Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Ингушетия
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