В России объявили о разрыве «санкционной цепи»

По его словам, термин «победа» в данном случае неуместен, поскольку Россия ни с кем не воюет.

«Но это возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, возможность закончить с украинской пропагандой», — добавил парламентарий.

26 июня ПАСЕ восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

После принятия этого решения в российской делегации заявили, что Москва вскоре вернется к вопросу о погашении долга перед Советом Европы, размер которого составляет 75 миллионов евро.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.