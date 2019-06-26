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В России объявили о разрыве «санкционной цепи» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Восстановление полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало разрывом санкционной цепи вокруг Москвы, заявил журналистам глава российской делегации в организации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, термин «победа» в данном случае неуместен, поскольку Россия ни с кем не воюет.
«Но это возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, возможность закончить с украинской пропагандой», — добавил парламентарий.
26 июня ПАСЕ восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.
После принятия этого решения в российской делегации заявили, что Москва вскоре вернется к вопросу о погашении долга перед Советом Европы, размер которого составляет 75 миллионов евро.
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.
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Комментарии
Политика , Петр Толстой , Госдума , Совет Европы , Москва
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