Стала известна новая должность Евкурова

Стала известна новая должность экс-главы Ингушетии Евкурова

Сегодня, 26 июня, стало известно, что президент России Владимир Путин удовлетворил прошение Юнус-Бека Евкурова покинуть пост главы Ингушетии. Одновременно с этим, глава государства предложил экс-руководителю республики новый пост — заместителя министра обороны России. Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, эксперты отмечают, что за время своего правления Юнус-Бек Евкуров выполнил поставленные перед ним задачи. При этом сама отставка является не только редким событием, но и говорит о характере экс-главы Ингушетии, так как такое решение может принять только волевой человек, патриот региона и страны.

Как ранее писал «ФедералПресс», Евкуров, выступая перед жителями, рассказал о том, что собирается просить президента об отставке. До принятия решения главой государства правительство и Евкуров работали в штатном режиме.