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Евкуров станет заместителем Шойгу 

Lenta.ru + ещё 2 14 минут назад
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность. Об этом сообщили источники в его окружении, пишет «Коммерсантъ» в четверг, 27 июня.
По их информации, он станет заместителем министра обороны России Сергея Шойгу.
Ранее 26 июня президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Евкурова. Глава государства провел встречу с ним, тот рассказал ему об итогах своей 11-летней работы на посту руководителя республики. Российский лидер предложил ему передать новому главе Ингушетии «все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы».
Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен руководитель управления Росприроднадзора по Самарской области, бывший прокурор Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
О намерении уйти в отставку Евкуров, возглавивший Ингушетию в 2008 году, объявил 24 июня. Свое решение он объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики».
Юнус-Бек Евкуров, генерал-майор и Герой России, служил на командных должностях в ВДВ, участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и находился в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине под эгидой SFOR. Известен как один из командующих операцией в июне 1999 года по установлению контроля над аэропортом Слатина, которая вошла в историю как «бросок на Приштину». За эту операцию, по словам Евкурова, ему и было присвоено звание Героя России в апреле 2000-го.
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Политика , Армия , Видео , Сергей Шойгу , Юнусбек Евкуров , Владимир Путин , Республика Ингушетия
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