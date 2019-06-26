Вахтанг Кикабидзе раскритиковал «сценарий» Путина

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе ответил на вопрос о том, что сказал бы президенту России Владимиру Путину , если бы у него была такая возможность. Слова артиста передает радиостанция «Эхо Москвы».

«Сказал бы, что очень плохой сценарий у него. Очень плохой. Знаете, как в кино. Когда фильм снимешь, очень часто слышал от режиссеров: "Вот если бы у меня была возможность, я бы его второй раз снял бы, получше". Но второй раз уже не получается. Очень жаль», — ответил на вопрос интервьюера Кикабидзе.

Также артист признался, что соскучился по российскому зрителю. Кикабидзе отказался въезжать на территорию России после конфликта в Южной Осетии 2008 года. «Если Бог даст и власть сменится в России, то я приеду туда», — заявил он, отметив, что когда ему очень хочется петь русские песни, то он уезжает на гастроли на Украину.

Ранее 26 июня Кикабидзе допустил, что правительство могло намеренно спровоцировать конфликт. Также о разногласиях между Москвой и Тбилиси высказался народный артист СССР Олег Басилашвили