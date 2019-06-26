Шойгу назвал цель информационной войны Запада против России

Основная цель информационной войны, которую ведет Запад против России , — сделать страну подчиненной и управляемой извне. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу , открывая конференцию "Актуальные вопросы информационного противодействия" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".

"Основная и главная цель этой войны — стремление управлять Россией и, в конечном итоге, миром", — сказал он.

Как отметил Шойгу, агрессивное информационное воздействие Запада в отношении России связано с тем, что наша страна фактически вернула себе статус утраченного после распада СССР второго полюса, удерживающего мир в глобальном равновесии.

"С чем связана вся эта агония (назовем ее так) Запада? — продолжил министр. — С рождением второго полюса миропорядка, который вроде бы похоронили, все уже памятник сделали, оградку, венки приготовили, а тут вдруг опять решили второй полюс родить. И вот он рождается".

Причем, как подчеркнул министр, для России это рождение идет "не в муках".

"Для нас это созидание, творчество, энергия. С желанием мы это дело делаем. Мир становится опять многополярным. И это, конечно, не нравится. В то же время Запад пока не понимает, что сегодняшним миром просто вот так взять захотеть и начать управлять — невозможно", — подчеркнул министр.

Идейное противостояние

В свою очередь первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что невоенное противостояние с Западом после распада Советского Союза не прекращалось ни на секунду.

"На первый взгляд, ушли риски противостояния военными методами. Но противостояние невоенными методами ни на секунду не прекращалось. Это экспансия в части языка, веры, культуры, истории", — сказал Цаликов.

По его словам, сегодня само существование России во многом зависит от правильной реакции на угрозы невоенного характера со стороны Запада. "От нас с вами сегодня зависит многое: упустим ли мы очередную возможность сохранить нашу страну или нет? Отреагируем ли на те вызовы и угрозы, которые перед нашим обществом стоят сегодня?" — сказал первый замминистра.

При этом Цаликов отметил, что правильный диагноз — очень важный шаг к излечению.

"Непонимание этого факта приводит к неверным управленческим решениям", — пояснил он.

Первый замглавы ведомства также подчеркнул, что "в военном противостоянии с нами ничего не смогли сделать".