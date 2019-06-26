Названо время встречи Путина и Трампа

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Ушаков озвучил дату встречи Путина с Трампом на G20 — 28 июня — и ряд деталей 

Прайм + ещё 9 28 минут назад
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована 28 июня после первого заседания саммита G20 в японской Осаке, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, озвучив также ряд деталей по ее месту, времени, продолжительности, формату и повестке.
"После завершения этого рабочего завтрака (первого заседания саммита G20 — ред.) у нас запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом", — сказал Ушаков. Говоря о графике контактов Путина в первый день саммита, он отметил: "Встреча с Трампом — ориентировочно в два часа, в три часа — второе рабочее заседание саммита".
На просьбу уточнить, означает ли это, что на беседу лидеров заложен час, помощник президента отметил: "Примерно так, как получится — трудно сказать".
"Я не знаю, это зависит от лидеров исключительно. Но, как я сказал, наш руководитель имеет в виду выступить на втором заседании, так что он будет участвовать в нем", — заявил Ушаков в ответ на вопрос, может ли президент РФ немного опоздать на второе заседание саммита, задержавшись на встрече с Трампом.
По его словам, встреча пройдет в зоне переговоров для лидеров.
"Встреча с Трампом проводится в зоне переговоров для лидеров, в одном из помещений. Это помещение нашла американская сторона", — сказал Ушаков, говоря о том, на чьей территории — российской или американской — пройдет встреча.
Отвечая на вопрос о том, будет ли встреча с Трампом один на один или с участием делегаций, Ушаков сказал: "С участием команд. Я пока не буду этого делать (говорить о составе участников встречи — ред.). В присутствии четырех-пяти сопровождающих лиц с обеих сторон".
Озвучил он и ожидаемую повестку встречи.
"Многое будет зависеть от лидеров, как они построят беседу. Но вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты — тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее", — сказал помощник президента РФ.
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Комментарии10
Политика , Ближний Восток , Видео , Юрий Ушаков , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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