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В Кремле назвали возможные темы встречи Путина и Макрона 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: RT на русском
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе встречи на полях саммита G20 в Японии могут обсудить ситуацию на Украине, Иран и Сирию. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, переговоры пройдут 28 июня в ходе саммита G20 в японской Осаке.
Ушаков напомнил, что Россия и Франция оказывают содействие урегулированию внутриукраинского конфликта. По его словам, общепризнанной основой урегулирования является минский комплекс мер.
«Как представляется, обсуждение перспектив его дальнейшего выполнения пройдёт с учётом действий нового руководства Украины. Ожидается, что отдельное внимание президенты уделят ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы», — отметил помощник президента России.
Ранее стало известно, что Путин проведёт на саммите G20 около десяти отдельных встреч, в том числе переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, британским премьером Терезой Мэй и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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Политика , Европа , Юрий Ушаков , Владимир Путин , Ангела Меркель , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , Иран , Осака , Сирия , Франция , Япония
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