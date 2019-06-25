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Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны 

Рамблер 42 минуты назад
Стали известны страны, поддержавшие возвращение российской делегации в ПАСЕ. Результаты опубликованы в Instagram-аккаунте канала.
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
Резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии ПАСЕ, единогласно поддержали Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино и Турция.
Члены делегаций Армении, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Германии, Хорватии, Италии, Молдавии, Нидерландов, Португалии и Словакии поддержали резолюцию большинством голосов.
Против возвращения России в ПАСЕ в июньскую сессию единогласно проголосовали Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Украина.
Члены делегаций Польши, Швейцарии и Великобритании высказались против резолюции большинством голосов.
Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения воздержались.
В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и официально пригласила ее к участию в июньской сессии. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались. Возможность оспаривания полномочий российской делегации сохранилась.
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