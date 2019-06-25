Жириновский назвал неизбежной атаку США на Иран

По мнению Жириновского, США активно используют пропагандистские приемы по отношению к иранской стороне. Речь американского лидера Дональда Трампа о том, что он передумал наносить удары по арабской республике за 20 минут до вылета ракет, является примером.

«Хотел произвести эффект, какой он миролюбец, как ценит жизни людей. Американцы ждут такого момента, чтобы выставить агрессором не себя, а иранцев», — пояснил депутат.

Он уверен, что в перспективе американская сторона сама спровоцирует гибель своих солдат или затопление корабля. «Найдя» подходящий повод, они атакуют.

20 июня в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство Ирана. Трамп заявил, что нанесет ракетный удар по стране, но затем передумал. Вместо этого он ввел санкции против руководства Ирана.