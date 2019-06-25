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Кадыров прокомментировал отставку главы Ингушетии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке признаком наличия духа, выразив уверенность, что он еще не одно десятилетие будет полезен родине.
В понедельник Юнус-Бек Евкуров объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы Ингушетии. Он напомнил, что его нынешние полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и интересами республики.
"Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о своём намерении оставить пост главы Ингушетии. Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России" — написал Кадыров на своей странице в Вконтакте.
По его словам, Евкуров возглавил республику в самое трудное время.
"Как боевой офицер, патриот и Герой России он принял предложение стать руководителем своей родной Ингушетии. И отнёсся к такому повороту в своей жизни исключительно ответственно. Я не хочу умалять заслуг его предшественников, но именно в период правления Юнус-Бека Евкурова решены сложнейшие задачи", — напомнил Кадыров. При этом он отметил строительство промышленных предприятий, сельскохозяйственных и социальных объектов.
"Юнус-Бек Евкуров показал, что является мужественным человеком, когда вернулся в строй после совершенного против него теракта и сильных ранений", — подчеркнул Кадыров, выразив уверенность, что "Евкуров ещё многие десятилетия будет полезен родине".
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, прошение Юнус-Бека Евкурова об отставке с поста главы Ингушетии не было сюрпризом для Кремля, президент РФ Владимир Путин примет решение и объявит об этом.
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Политика , Юнусбек Евкуров , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Республика Ингушетия , Чеченская Республика
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