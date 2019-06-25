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Беглов предложил должность в Смольном своему конкуренту на выборах 

Ридус + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил руководителю фракции ЛДПР Олегу Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в администрации города.
Капитанов это предложение принял. Ранее он подал в горизбирком документа на участие в выборах губернатора Петербурга, которые пройдут в сентябре. Врио главы города тоже намерен принять участие в избирательной гонке.
Беглов попросил Капитанова обращать пристальное внимание на проблему мигрантов.
Порядок нужно наводить, у нас здесь не все так хорошо. На прошлой неделе я принял отставку председателя комитета по межнациональным отношениям, там есть, над чем работать, — отметил Александр Беглов.
Еще он напомнил, что случаи перехода депутатов законодательного собрания в правительство города — сложившаяся практика, приносящая положительные результаты, передает ТАСС.
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Политика , Александр Беглов , Олег Капитанов , ЛДПР , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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