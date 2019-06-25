Беглов предложил должность в Смольном своему конкуренту на выборах

Капитанов это предложение принял. Ранее он подал в горизбирком документа на участие в выборах губернатора Петербурга, которые пройдут в сентябре. Врио главы города тоже намерен принять участие в избирательной гонке.

Беглов попросил Капитанова обращать пристальное внимание на проблему мигрантов.

Порядок нужно наводить, у нас здесь не все так хорошо. На прошлой неделе я принял отставку председателя комитета по межнациональным отношениям, там есть, над чем работать, — отметил Александр Беглов.

Еще он напомнил, что случаи перехода депутатов законодательного собрания в правительство города — сложившаяся практика, приносящая положительные результаты, передает ТАСС.