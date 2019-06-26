Россия в ПАСЕ напугала Украину

Возвращение России в ПАСЕ вызвало панику и истерику в Киеве . По стране нанесен «мощнейший дипломатический удар», Евросоюз перестал быть гарантом его безопасности. Так Порошенко и политики постмайданной Украины расценили решение восстановить права России в ассамблее. При этом они правы — Украина действительно успела надоесть Европе за последние пять лет.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) со скандалом покинула заседание в Страсбурге в знак протеста против возвращения российской делегации. Правда, она пообещала вернуться, когда надо будет снова голосовать за карательные меры против Москвы

Германии, Италии, Голландии и Накануне украинские делегаты попытались если не сорвать, то хотя бы затормозить возвращение России, для чего внесли более 200 поправок к соответствующей резолюции. Но большинство делегатов ПАСЕ, в том числе делегаты от Франции Австрии все эти поправки отвергли.

Тогда представитель киевской делегации Борислав Береза назвал российских коллег по ассамблее «демонами в аду».

«Врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ. Уже сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение ассамблеей. Мы их оспорим. Но, зная настрой Комитета министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобьются», — посетовал Береза в своем Facebook.

Покидая зал заседаний, Береза выкрикнул по-английски оскорбительные слова в адрес всех россиян, за что удостоился от российских журналистов прозвища «фрик по фамилии Бляхер».

В Москве же вечером во вторник сообщили, что в ПАСЕ была подготовлена целая спецоперация по недопущению России — и за «цирк во время провала» Киеву могут устроить разнос в Вашингтоне. Представитель МИД России Мария Захарова написала в Facebook, что спецоперация готовилась тщательно: «Украину поддерживали Прибалтика, Польша Грузия , а провокация в Тбилиси разошлась в западных СМИ и соцсетях, чтобы создать эффект „очередной агрессии Москвы“.

Тем временем в Киеве царила атмосфера шока. Для правящих кругов Украины принятое в ночь на вторник решение ПАСЕ стало потрясением.

»Пора лишаться иллюзий и называть вещи своими именами: вчерашнее решение ПАСЕ — это предательство Европой не только Украины, но и себя и своих же принципов», — возмущался депутат верховной рады Мустафа Найем.

Тот самый, который пять с половиной лет назад стал зачинщиком Евромайдана.

Другой бывший трибун Евромайдана, генеральный прокурор Юрий Луценко использовал те же термины:

«Это — предательство Украины и принципов ЕС.

Но важно не ограничиваться этой оценкой внешних факторов. Стоит разобраться с самими собой», — оговорился он.

Другие лидеры Украины словно бы состязались в поиске наиболее ярких метафор для выражения своей обиды. Глава правительства Владимир Гройсман назвал возвращение российской делегации «реваншем агрессора».

«Смерти и сломанные жизни в Донбассе, аннексия Крыма — этими вещами нельзя пренебрегать ради заключения временного соглашения», — пишет Гройсман в Twitter.

Не смог промолчать и бывший президент Петр Порошенко , который назвал случившееся «первым серьезным дипломатическим ударом» и «мощным вызовом» для Киева.

«Но теперь удар нанесен не только по Украине, но и по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена», — написал Порошенко в Facebook.

По мнению лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко , возвращение России стало «фактическим концом нормандского формата». В опубликованном на сайте «Батькивщины» комментарии говорится: отныне Франция и Германия «не могут быть гарантами нашей безопасности», поскольку они «поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ».

Не менее эмоционально отреагировали и в Прибалтике, которая в 2014 году, напомним, активно подзуживала сторонников Майдана. Эстонский президент Керсти Кальюлайд назвала «позорной» резолюцию о возвращении россиян в ПАСЕ. Она написала в Twitter, что «ни одна из причин лишения России права голоса не исчезла».

Эксперты же считают, что опозорились сами украинские политики.

«Это безусловный выигрыш России и полное фиаско украинской стороны. Этот проигрыш Киева вызван не усилиями Москвы, а несостоятельной, профанской политикой, которую проводила украинская делегация в ПАСЕ. Ее поведение — это чистое политиканство, клоунада», — заявил газете ВЗГЛЯД киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко.

Сторонников Порошенко особенно шокировал тот факт, что в пользу России проголосовали ведущие страны западной Европы — в том числе Франция и Германия, те самые страны, которые в 2014 году выступили застрельщиками Евромайдана, но за пять лет поменяли свои программные установки, отметил эксперт.

Украинскую делегацию в ПАСЕ Скачко назвал «разочарованными нахлебниками», которые попросту успели надоесть западным коллегам. «Они думали, что их будут кормить вечно, при этом они будут только кричать и ничего не делать. Они дискредитировали само понятие помощи демократической стране, украинцы в ПАСЕ были бесполезны», — заявил Скачко.

«Возьмем обычного немецкого бюргера, который смотрит новости по ТВ. Он даже не знает, что такое ПАСЕ, но он видит, как себя в зале заседаний ведет делегация Украины, когда она вносит по 200 поправок, — заявил газете ВЗГЛЯД президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. — Это получается такой антипиар, что просто ужас. Если кто-то из западных политиков опять призовет дружить с Украиной, то его спросят: «Вы что, не видели, как они себя ведут?», — привел пример эксперт.

В украинской делегации в ПАСЕ собрались люди, которых, скорее всего, в новой верховной раде не будет, предрекает Охрименко.

«Для них это последняя возможность о себе заявить. Пять лет они рассказывали, что они контролируют ПАСЕ, что благодаря им Россия стоит «на коленях» и так далее», — пояснил Охрименко.

«Теперь эти люди проиграли. Но проиграла не Украина, проиграла кучка этих депутатов. По большому счету, это колоссальный проигрыш Порошенко, который в свое время говорил, что создал антироссийский блок. Мы видим — нет никакого блока. По большому счету Европа, в том числе Германия, Франция, они с Россией не ссорились. Просто пошли в фарватере с США», — считает Охрименко.

Охрименко напомнил, что за последние 3-5 лет товарооборот Евросоюза и России, наоборот, только рос.

«На Украине есть партия войны — Порошенко, Турчинов, «Народный фронт». Естественно, они считают приглашение России в ПАСЕ предательством», — добавил Охрименко.

В то же время на Украине есть большое количество политиков-прагматиков, которые призывают наконец конфликт с Россией разрешать, а не усугублять, добавил эксперт.

«А есть еще Зеленский, который не определился. Зеленский в данный момент играет «и вашим, и нашим». Его нельзя назвать пророссийским или проевропейским», — заключил эксперт.