Путин проведет встречу с губернатором Тверской области

Президент России Владимир Путин во вторник в рамках продолжения общения с губернаторами после прямой линии встретится с главой Тверской области Игорем Руденей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на вторник у президента запланировано несколько внутренних встреч и совещаний. "Из публичного будет его общение с губернатором Тверской области. Президент продолжает общаться с главами регионов, тем более сейчас он, что называется, подкреплен данными по обращению граждан по прямой линии", — сказал Песков, назвав это "сверкой часов по конкретным регионам РФ".

Пресс-секретарь отметил также, что президент продолжит подготовку "к очень насыщенной части второй половины этой недели", среди мероприятий которой — встреча G20 в Осаке.