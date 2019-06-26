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Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет Федерации назначил в среду на заседании нового заместителя генпрокурора РФ, им стал начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры Дмитрий Демешин.
Ранее о том, что кандидатура Демешина внесена в Совфед для утверждения на пост замгенпрокурора, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Замгенпрокурора Юрий Пономарев сообщил ранее в Совфеде, что Демешин имеет стаж работы в органах прокуратуры более 20 лет. По оценке Пономарева, он высокопрофессионален и способен на должном уровне организовать работу органов прокуратуры.
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Политика , Юрий Пономарев , Дмитрий Демешин , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , РИА Новости
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