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Россия не имеет никакого отношения к Brexit, заявили в посольстве в Лондоне 

РИА Новости 1 час назад
Россия не имеет никакого отношения к Brexit, а статья в газете Irish Times является "очередным проявлением привычки" западных стран сваливать все проблемы на Россию, считает пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
Британия не успела подготовиться к Brexit
Ранее Лаборатория цифровой криминалистики (Digital Forensic Research Lab, DFRLab), входящая в напрямую связанный с НАТО исследовательский центр Атлантический совет, подготовила доклад, в котором говорится о некоей информационной операции, якобы проводимой в социальных сетях российскими спецслужбами. Авторы исследования признают, что не располагают технической информацией относительно задействованных в проекте аккаунтов и приписывают их российским источникам на основании контекстуального и лингвистического анализа. По мнению экспертов DFRLab, целью "российской операции" является дискредитация отношений между западными странами. Материал о докладе опубликовала Irish Times под заголовком "Россияне подозреваются в распространении фейковых новостей о Северной Ирландии".
"Обратили внимание на предвзятое и провокационное сообщение в газете Irish Times о том, что Россия пыталась с помощью социальной сети Facebook повлиять на переговорный процесс накануне референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Это очередное проявление распространенной привычки все проблемы, как внутриполитические, так и международные, оправдывать вмешательством третьей стороны, в данном случае России", — заявил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
"В очередной раз вынуждены подчеркнуть, что Россия не имеет никакого отношения к Brexit. Информацию о том, что наша страна не пыталась влиять на ход референдума о выходе Великобритании из ЕС, в частности, подтвердил вице-президент Facebook Ник Клегг на основании проведенной социальной сетью проверки", — напомнил он.
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