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Стали известны страны, поддержавшие Россию в ПАСЕ 

Российская Газета + ещё 31 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
Опубликована статистика голосования за резолюцию по вопросу участия российской делегации в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
По данным телеканала RT, за возвращение России в организацию единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.
Против участия Москвы в июньской сессии единогласно выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. Большинство депутатов делегаций Польши, Швеции и Великобритании также проголосовали против принятия документа. Депутаты от Дании, Финляндии, Лихтенштейна, Румынии и Словении не определились.
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Политика , В мире , Европа , Кавказ , Прибалтика , cанкции , Совет Европы , Австрия , Азербайджан , Андорра
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