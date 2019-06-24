Евкуров сделал заявление об отставке

Глава Ингушетии заявил о намерении досрочно уйти в отставку

"Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", — сказал Евкуров в обращении, показанном на национальном телевидении республики.

В качестве причины отставки глава Ингушетии назвал разобщенность власти и общественности республики.

"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы родной республики, и каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами и своими представлениями о государственности нашей республики. Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор — я свой выбор сделал", — заявил Евкуров.

Он пообещал жителям региона, что будет "делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии", где бы ни находился.

"Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас", — добавил он.

Евкуров указал, что за все годы, в которые он возглавлял Ингушетию, в регионе удалось победить терроризм и минимизировать экстремизм, добиться мира в республике, построить новые школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги.

О Евкурове

Евкурову 55 лет. В 1989 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1997 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2004 году — Военную академию Генштаба Вооруженных сил. В ВС — с 1982 года. В 1999 году Евкуров командовал подразделением российских десантников, которое совершило марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово и заняло аэропорт Приштины. Во время второй чеченской кампании, выполняя задание во главе группы десантников по разведке местности, Евкуров освободил из плена 12 российских военнослужащих.

В 2004-2008 годах являлся заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. В 2008-2010 годах — президент Республики Ингушетия, с 2011 года — глава Ингушетии. В сентябре 2018 года был в третий раз переизбран на пост главы региона депутатами регионального парламента.

22 июня 2009 года на федеральной трассе "Кавказ" в автомобиль Евкурова врезалась начиненная взрывчаткой машина, за рулем которой находился террорист-смертник. Глава республики после лечения в московской клинике был выписан 10 августа. Следственные органы сообщали, что ряд непосредственных организаторов и исполнителей покушения были уничтожены в ходе спецопераций на Северном Кавказе.