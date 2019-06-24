Евкуров сделал заявление об отставке

Евкуров выступил с обращением к жителям региона, в котором сообщил, что подал прошение об отставке президенту России Владимиру Путину

«Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал он.

В качестве причины отставки Евкуров назвал разобщенность власти, общественных и религиозных организаций в республике.

Глава республики пообещал, что и дальше будет «делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии».

По словам Евкурова, за годы, которые он возглавлял Ингушетию, в республике удалось победить терроризм и минимизировать экстремизм, построить новые школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги.

Юнус-Бек Евкуров окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации , состоит в звании генерал-майора, участвовал во Второй чеченской войне, антитеррористических операциях на Северном Кавказе. Награжден званием Героя Российской Федерации и медалью «Золотая звезда» за бросок российских десантников на Приштину в июне 1999 года.

В 2008 году Евкуров сменил Мурата Зязикова на посту президента Ингушетии. 22 июня 2009 года на Евкурова было совершено покушение. Согласно заявлению главы ФСБ Александра Бортникова , за покушением стояли лидеры незаконных бандформирований.

9 сентября 2018 года Евкуров был переизбран на должность главы Ингушетии сроком на 5 лет.