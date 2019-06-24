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Евкуров сделал заявление об отставке 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно покинуть свой пост, передает ТАСС.
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Евкуров выступил с обращением к жителям региона, в котором сообщил, что подал прошение об отставке президенту России Владимиру Путину.
«Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал он.
В качестве причины отставки Евкуров назвал разобщенность власти, общественных и религиозных организаций в республике.
Глава республики пообещал, что и дальше будет «делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии».
По словам Евкурова, за годы, которые он возглавлял Ингушетию, в республике удалось победить терроризм и минимизировать экстремизм, построить новые школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги.
Юнус-Бек Евкуров окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, состоит в звании генерал-майора, участвовал во Второй чеченской войне, антитеррористических операциях на Северном Кавказе. Награжден званием Героя Российской Федерации и медалью «Золотая звезда» за бросок российских десантников на Приштину в июне 1999 года.
В 2008 году Евкуров сменил Мурата Зязикова на посту президента Ингушетии. 22 июня 2009 года на Евкурова было совершено покушение. Согласно заявлению главы ФСБ Александра Бортникова, за покушением стояли лидеры незаконных бандформирований.
9 сентября 2018 года Евкуров был переизбран на должность главы Ингушетии сроком на 5 лет.
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Политика , Видео , Юнусбек Евкуров , Мурат Зязиков , Александр Бортников , Владимир Путин , Военная академия генштаба , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Республика Ингушетия
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