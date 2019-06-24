Медведев высказался о новых властях Украины

По мнению Медведева, в настоящее время украинское правительство себя пока никак не проявило. Однако, он подчеркнул, что власти Украины не сделали неверных шагов в сторону минского процесса.

"Как минимум, не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги", — отметил Медведев.

Российский премьер рассказал, что до сих пор позиции Украины и России во многом расходятся, однако это не значит, что страны не могут обмениваться важными сведениями.