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Медведев высказался о новых властях Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский премьер Дмитрий Медведев рассказал о своем отношении к новому правительству Украины. Об этом он сказал в ходе встречи с премьером Франции Эдуардом Филиппом, передает РИА "Новости".
По мнению Медведева, в настоящее время украинское правительство себя пока никак не проявило. Однако, он подчеркнул, что власти Украины не сделали неверных шагов в сторону минского процесса.
"Как минимум, не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги", — отметил Медведев.
Российский премьер рассказал, что до сих пор позиции Украины и России во многом расходятся, однако это не значит, что страны не могут обмениваться важными сведениями.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин назвал президентство главы Украины Владимира Зеленского трагедией.
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Политика , Украина , Дмитрий Медведев , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Правительство Украины , РИА Новости , Франция
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