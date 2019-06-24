РФ советуют воспользоваться избранием Зеленского

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Премьер Франции призвал Россию воспользоваться избранием Зеленского 

RT на русском + ещё 1 52 минуты назад
Французский премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины предоставляет новую возможность для реализации Минских соглашений по Донбассу, и посоветовал России этим воспользоваться.
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«Мы считаем, что избрание нового президента на Украине предоставляет новую возможность для нас и необходимо этой возможностью воспользоваться», — приводит его слова РИА Новости.
По его словам, Париж и Берлин «пользуются этой возможностью активно». Также он заявил, что Франция и Германия «решительно настроены на то, чтобы продвигать ситуацию в позитивном русле благодаря работе нормандской четвёрки».
«Мы призываем российское руководство воспользоваться изменениями и появлением нового президента на Украине для того, чтобы полностью и всецело внедрить минские соглашения», — сообщил французский премьер.
Ранее Зеленский заявил о неготовности Киева к прямому диалогу с Донецком и Луганском.
RT на русском: последние новости
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Комментарии17
Политика , Видео , В мире , Украина , Франция
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