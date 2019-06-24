Путин объявил о новой стратегии ВТС на фоне санкций и шантажа

Президент Владимир Путин объявил о подготовке новой стратегии по военно-техническому сотрудничеству. По словам главы государства, в ней отражается агрессивное использование политического шантажа и санкций.

На заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами Путин сказал о новых факторах, которые осложняют работу. Среди них ужесточение конкурентной борьбы и все более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций.

«Поэтому в целях более эффективной организации всей нашей деятельности в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подготовлен проект новой стратегии ВТС, которая предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера», — объявил Путин, стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что нужно сделать все для сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений. Именно в таком духе он предложил обсуждать стратегию ВТС.