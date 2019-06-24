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Путин объявил о новой стратегии ВТС на фоне санкций и шантажа 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин объявил о подготовке новой стратегии по военно-техническому сотрудничеству. По словам главы государства, в ней отражается агрессивное использование политического шантажа и санкций.
На заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами Путин сказал о новых факторах, которые осложняют работу. Среди них ужесточение конкурентной борьбы и все более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций.
«Поэтому в целях более эффективной организации всей нашей деятельности в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подготовлен проект новой стратегии ВТС, которая предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера», — объявил Путин, стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что нужно сделать все для сохранения лидирующих позиций России на мировом рынке вооружений. Именно в таком духе он предложил обсуждать стратегию ВТС.
В совещании в том числе приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель председателя правительства Юрий Борисов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу.
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Политика , Армия , Войска , Сергей Шойгу , Юрий Борисов , Юрий Ушаков , Антон Вайно , Денис Мантуров , Сергей Лавров , Владимир Путин , Администрация Президента РФ
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