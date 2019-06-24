Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил сегодня жителям России, собирающимся на отдых в Грузию, о нападении на журналистов в Тбилиси и назвал «вовсе не гипотетической» опасность «получить по зубам». Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Песков подчеркнул, что в Грузии действительно есть угроза безопасности для граждан России, предложив поинтересоваться у журналистов ВГТРК, насколько там реально «получить по зубам».
«Она [опасность] вовсе не гипотетическая, она физическая», — отметил пресс-секретарь президента России.
Он также указал, что в Грузии царит «русофобская истерия».
«Она искусственно подогревается. (…) На фоне этого риска были введены вынужденные рестрикции», — пояснил Песков.
В Тбилиси с 20 июня проводятся акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После попытки захватить парламент и разгона митинга полицией пострадали около 240 человек, более 300 были задержаны. Президент России подписал распоряжении о приостановлении воздушного сообщения с Грузией с 8 июля. 22 июня в Тбилиси было совершено нападение на съемочную группу телеканала «Россия 24» в тот момент, когда журналисты брали интервью у владельцев туристического агентства, чтобы выяснить, чем грозит отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией. После нападения МИД России призвал власти Грузии обеспечить безопасность россиян.
«В Тбилиси была предпринята попытка нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» со стороны агрессивно настроенных радикальных элементов. Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны, как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом», — говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.