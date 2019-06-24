«Можно получить по зубам»: Песков рассказал об опасностях для россиян в Грузии

Песков подчеркнул, что в Грузии действительно есть угроза безопасности для граждан России, предложив поинтересоваться у журналистов ВГТРК, насколько там реально «получить по зубам».

«Она [опасность] вовсе не гипотетическая, она физическая», — отметил пресс-секретарь президента России.

Он также указал, что в Грузии царит «русофобская истерия».

«Она искусственно подогревается. (…) На фоне этого риска были введены вынужденные рестрикции», — пояснил Песков.

В Тбилиси с 20 июня проводятся акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. После попытки захватить парламент и разгона митинга полицией пострадали около 240 человек, более 300 были задержаны. Президент России подписал распоряжении о приостановлении воздушного сообщения с Грузией с 8 июля. 22 июня в Тбилиси было совершено нападение на съемочную группу телеканала «Россия 24» в тот момент, когда журналисты брали интервью у владельцев туристического агентства, чтобы выяснить, чем грозит отмена прямого авиасообщения между Россией и Грузией. После нападения МИД России призвал власти Грузии обеспечить безопасность россиян.