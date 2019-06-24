Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал указ о развитии государственной гражданской службы 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
резидент России Владимир Путин установил основные направления развития гражданской службы в РФ на 2019-2021 годы, соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
В целях дальнейшего развития государственной гражданской службы РФ Путин установил основные направления на 2019-2021 годы. Среди направлений — "совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы РФ граждан РФ, государственных гражданских служащих РФ", "стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе".
Кроме того, в списке направлений — "внедрение новых форм профессионального развития гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование информационно-коммуникационных технологий" и "ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы".
Для реализации указа президент поручил правительству РФ до 1 января 2020 года создать нормативно-правовую базу для совершенствования практики экспериментов по развитию гражданской службы. Также кабмину поручено обеспечить внедрение единой методики прохождения испытания на гражданской службе федеральных органах исполнительной власти.
В указе отмечается, что кабмин должен до 1 января 2021 года обеспечить мониторинг качества подготовки гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам. В 2020 и 2021 годах Путин поручил правительству обеспечить в рамках осуществления мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих оптимизацию структуры денежного содержания гражданских служащих (без снижения его уровня) путем поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли должностного оклада и соответствующее увеличение размера пенсии за выслугу лет.
Последние новости
Названа причина смерти актера Андрея Харитонова Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму В Чечне пояснили слова Кадырова о "200 километрах от Грозного до Тбилиси"
Комментарии
Политика , Владимир Путин , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе62
Готовиться к худшему. МИД предупредил о кризисе у границ
Депутат РФ оценил кресло главы парламента Грузии26
В Крыму десятки тысяч человек остались без света20
Россию атаковал опасный вирус24
Видео
02:57
В Крыму десятки тысяч человек остались без света
Происшествия
13:35
Депутат РФ оценил кресло главы парламента Грузии
Политика Кавказ
00:09
Два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе
Армия В мире
02:41
Названы 20 достижений Зеленского
Украина В мире
00:17
Власти Грузии прогнулись
В мире Кавказ
04:49
Россию атаковал опасный вирус
Интернет Наука и техника
01:04
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Шоу-бизнес
01:42
«Старческий маразм»: в соцсетях высмеяли Де Ниро
Шоу-бизнес В мире
05:05
Пока вы спали: США раскрыли «сделку века»
США В мире
03:26
Куда, если не в Грузию? Россияне сдают билеты в Тбилиси
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение