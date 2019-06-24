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Путин продлил действие контрсанкций на 2020 год 

Рамблер + ещё 33 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Владимир Путин продлил сегодня продуктовое эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что правительству поручено предпринять все меры, необходимые для реализации указа.
Другим документом глава государства внес изменение в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года. В частности, прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров "при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС", сообщает ТАСС.
При этом, согласно указу, такие грузы должны быть запломбированы, а водители, осуществляющие транзит, должны иметь соответствующие учетные талоны. Кроме того, в документе прописано и разрешение на ввоз подсанкционных товаров физическими лицами для личного пользования. Аналогичные поправки внесены и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.
По данным РИА «Новости» в августе 2014 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию мяса, колбасы, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, а также молочной продукции из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры.
Комментарии
Политика , В мире , Владимир Путин , ЕС , ИТАР-ТАСС
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