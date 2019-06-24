Путин продлил действие контрсанкций на 2020 год

В документе отмечается, что правительству поручено предпринять все меры, необходимые для реализации указа.

Другим документом глава государства внес изменение в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года. В частности, прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров "при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС", сообщает ТАСС

При этом, согласно указу, такие грузы должны быть запломбированы, а водители, осуществляющие транзит, должны иметь соответствующие учетные талоны. Кроме того, в документе прописано и разрешение на ввоз подсанкционных товаров физическими лицами для личного пользования. Аналогичные поправки внесены и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.