Президент Владимир Путин продлил сегодня продуктовое эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что правительству поручено предпринять все меры, необходимые для реализации указа.
Другим документом глава государства внес изменение в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года. В частности, прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров "при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС", сообщает ТАСС.
При этом, согласно указу, такие грузы должны быть запломбированы, а водители, осуществляющие транзит, должны иметь соответствующие учетные талоны. Кроме того, в документе прописано и разрешение на ввоз подсанкционных товаров физическими лицами для личного пользования. Аналогичные поправки внесены и в указ от 22 октября 2018 года о контрсанкциях в отношении Украины.
По данным РИА «Новости» в августе 2014 года Владимир Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию мяса, колбасы, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, а также молочной продукции из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры.