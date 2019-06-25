Песков напомнил Европе о принадлежности Крыма 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу территориальной принадлежности Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам чиновника, у представителей Европы появляются разные точки зрения по этому поводу.
"Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это субъект РФ", — сказал Песков.
Он добавил, что связанные с полуостровом вопросы не подлежат обсуждению на международном уровне и ни с какой страной.
Ранее украинская делегация в ПАСЕ прервала речь депутата из Сербии Александра Шешеля, когда тот говорил на русском языке о Крыме.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.