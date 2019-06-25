Песков напомнил Европе о принадлежности Крыма

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу территориальной принадлежности Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам чиновника, у представителей Европы появляются разные точки зрения по этому поводу.

"Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это субъект РФ", — сказал Песков.

Он добавил, что связанные с полуостровом вопросы не подлежат обсуждению на международном уровне и ни с какой страной.

Ранее украинская делегация в ПАСЕ прервала речь депутата из Сербии Александра Шешеля , когда тот говорил на русском языке о Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.