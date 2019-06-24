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Песков прокомментировал проверку грузинского вина в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Проверка грузинского вина в России не связана с мерами, принятыми Москвой в связи с ситуацией в Тбилиси, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«К безопасности это не имеет никакого отношения. Здесь нет никакого политического конфликта, здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан. Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией», — отметил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей на территорию России, из-за ухудшения его качества.
Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стала сессия генассамблеи Международной ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.
На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.
Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.
Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.
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Политика , Сергей Гаврилов , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Госдума , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Москва , Тбилиси
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