Песков прокомментировал проверку грузинского вина в России

«К безопасности это не имеет никакого отношения. Здесь нет никакого политического конфликта, здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан. Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией», — отметил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии, поступающей на территорию России, из-за ухудшения его качества.

Антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стала сессия генассамблеи Международной ассамблеи православия, проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов , являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс позже приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Тем временем посольства Грузии в дальнем зарубежье придумали нетривиальный способ восполнить потерю российских туристов. Так, дипломаты в Дании и США разместили на своих страницах в соцсетях агитационные ролики, призывающие местных жителей приехать и «попробовать Грузию». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Тбилиси таким образом спасти свою туристическую отрасль.

Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.