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Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 24 июня.
Он уточнил, что глава государства Владимир Путин ввел временное ограничение на полеты в Грузию в целях заботы о россиянах, которым может угрожать опасность из-за действий радикалов.
«Можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия», — добавил он.
Представитель Кремля также отметил, что угроза для россиян носит вовсе не гипотетический характер. «Вы спросите у журналистов ВГТРК — насколько гипотетически там по зубам получить!» — заключил Песков.
20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
На следующий день Путин приостановил авиасообщение с Грузией, запрет начнет действовать с 8 июля.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости , ВГТРК , Грузия
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