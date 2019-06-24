Дочь убитого генерала Льва Рохлина Елена выдвинула свою кандидатуру на предстоящие выборы депутатов Московской городской думы, свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии (МГИК).
Согласно данным, Рохлина подала документы в Мосгоризбирком в качестве самовыдвиженца в 41-м округе. На данный момент документы во МГИК подали около 260 кандидатов.
Ранее свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую думу в качестве самовыдвиженцев, в частности, выдвигали директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм, трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева, журналист Роман Бабаян, актер Андрей Соколов.
Депутат Госдумы, руководитель "Движения в поддержку армии" Лев Рохлин был убит выстрелом в голову в ночь на 3 июля 1998 года на собственной даче в деревне Клоково Наро-Фоминского района Подмосковья.
Восьмого сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования. Закон об организации экспериментального электронного голосования Мосгордума приняла в мае.