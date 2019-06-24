Россия уличила Евросоюз в привычке к санкциям

Вместо внимания к проблемам жителей Донбасса Евросоюз «по привычке» тянется к санкциям. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко , сообщает РИА Новости.

«В "заключениях" Евросовета вновь не увидели понимания со стороны ЕС тех гуманитарных мотивов, которые побудили руководство России принять решение о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР», — сказал замминистра. Он добавил, что непризнание паспортов со стороны Евросоюза вряд ли может напугать жителей Донбасса, «многие из которых вот уже пятый год выживают в условиях украинской блокады и артобстрелов».

21 июня стало известно, что страны Евросоюза могут рассмотреть вопрос о непризнании российских паспортов, выданных жителям Донбасса.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 24 апреля. Киев счел это решение подготовкой к аннексии региона и обратился в связи с этим в Совбез ООН . Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «системный и ассиметричный ответ на паспортный бандитизм». Выданные в Донбассе российские паспорта признаны на Украине недействительными.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях начался в 2014 году. Украина обвиняет Россию в причастности к боевым действиям в Донбассе. Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к конфликту.