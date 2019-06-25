Россияне получили альтернативу Грузии

Об этом сообщается в твиттере российского ведомства.

По словам Лаврова, в 2018 году возросло число поездок россиян на Мальдивы, в текущем году тенденция сохраняется.

Отмечается, что безвиз позволить увеличить турпоток, а также упростит контакты представителей деловых кругов стран.