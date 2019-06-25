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Россияне получили альтернативу Грузии 

Газета.Ru + ещё 20 1 час назад
Фото: Depositphotos
Главы МИД России и Мальдив Сергей Лавров и Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене виз между странами.
Об этом сообщается в твиттере российского ведомства.
По словам Лаврова, в 2018 году возросло число поездок россиян на Мальдивы, в текущем году тенденция сохраняется.
Отмечается, что безвиз позволить увеличить турпоток, а также упростит контакты представителей деловых кругов стран.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданам России невозможно запретить посещать Грузию и никто не собирается это делать.
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Политика , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , МИД , Мальдивы
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