Беглов предложил Матвиенко представлять Петербург в СФ в случае его победы на выборах

"Сегодня масштабные задачи [стоят] перед городом, которые поставил президент. Без сильной команды решать их трудно. Я предложил бы вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, и дальше представлять Петербург в Совете Федерации", — сказал Беглов на встрече.

Матвиенко приняла его предложение. "Спасибо за предложение, служить городу — великая честь. Я уверена, что мы сможем "двойной тягой" сделать многое для города. Для меня это возможность дальше послужить городу", — ответила она.

О программе Беглова

Матвиенко отметила, что уже успела изучить программу Беглова.

"Мы не первый раз встречаемся с Александром Дмитриевичем, я подробнейшим образом познакомилась с той программой, которая разработана временно исполняющим губернатора Санкт-Петербурга и его командой. Еще раз хочу сказать, что она логичная, правильная, реализуемая, но очень амбициозная. Александр Дмитриевич прав, что в целом ряде сфер надо делать рывок. Мне эта программа очень близка, она идеологически мне понятна, и, конечно, я с большим удовольствием продолжу представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в Совете Федерации для того, чтобы оказывать помощь и поддержку Петербургу", — сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко в 2003-2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга, после чего стала членом Совета Федерации и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. Была переизбрана председателем Совета Федерации в октябре 2014 года.

О выборах

Выборы губернатора пройдут 8 сентября, в единый день голосования. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр": собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти всех муниципальных образований.

На данный момент документы в горизбирком подали 26 человек.