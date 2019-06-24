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Глава Челябинска уволился 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: UNA NEWS - уральское новостное агентство / «ВКонтакте»
Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу гордумы.
Его заявление зарегистрировано в городской думе и будет рассмотрено на внеочередном сессии в понедельник, 24 июня. Заседание может посетить врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, с которым Елистратов согласовал свою отставку.
Как уточняет Znak.com, исполняющей обязанности мэра может стать первый замглавы Наталья Котова.
Владимир Елистратов возглавил Челябинск в статусе и. о. в ноябре 2018 года после отставки Евгения Тефтелева. В феврале 2019-го он был назначен мэром города.
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Политика , Евгений Тефтелев , Алексей Текслер , Владимир Елистратов , Наталья Котова , Челябинск
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