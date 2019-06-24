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Пушков указал на «очень странную логику» президента Грузии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к российским туристам.
В своем Twitter Пушков обратил внимание, что Зурабишвили позвала российских туристов приезжать в республику «из любви к Грузии», а не потому, что там их ждут и готовы создать все условия и гарантировать безопасность.
«То есть любите нашу страну, а мы будем кричать на весь мир, как мы ненавидим вашу. Очень странная логика», — заметил Пушков.
Пушков также прокомментировал высказывание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, призвавшего украинцев проводить отпуск на его родине вместо россиян.
«Должен разочаровать Саакашвили: украинцы не смогут заменить наших туристов в Грузии. Об этом позаботились любимцы самого Саакашвили — лидеры Майдана: немногие в нынешней Украине могут позволить себе выехать на отдых даже в Грузию. А наших туристов было в Грузии в 2018 [году] 1,4 млн», — подчеркнул он.
Ранее Зурабишвили обвиняла Москву в дестабилизации республики и назвала Россию «врагом и оккупантом». В России отметили, что в момент очередного политического коллапса главе республики следовало гарантировать жителям грузинских городов безопасность, а не «затягивать старую песню о главном».
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Комментарии4
Политика , Саломе Зурабишвили , Алексей Пушков , Михаил Саакашвили , Совет Федерации , Грузия
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