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Медведев пригласил французского премьера в Россию 

RT на русском + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуарда Филиппа посетить Россию.
«Приглашаю с ответным визитом в Россию. Если мы в Гавр, тогда вы в Петербург, но это можно отдельно обсудить», — заявил Медведев.
Медведев в ходе однодневного визита во Францию посетил Гавр, где провёл переговоры со своим коллегой Эдуаром Филиппом.
Главы правительств обсудили экономические вопросы и региональные кризисы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине.
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Политика , Другое , Европа , Дмитрий Медведев , Франция
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