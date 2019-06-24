Медведев пригласил французского премьера в Россию

«Приглашаю с ответным визитом в Россию. Если мы в Гавр, тогда вы в Петербург, но это можно отдельно обсудить», — заявил Медведев.

Медведев в ходе однодневного визита во Францию посетил Гавр, где провёл переговоры со своим коллегой Эдуаром Филиппом.

Главы правительств обсудили экономические вопросы и региональные кризисы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине.