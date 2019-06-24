Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуарда Филиппа посетить Россию.
«Приглашаю с ответным визитом в Россию. Если мы в Гавр, тогда вы в Петербург, но это можно отдельно обсудить», — заявил Медведев.
Медведев в ходе однодневного визита во Францию посетил Гавр, где провёл переговоры со своим коллегой Эдуаром Филиппом.
Главы правительств обсудили экономические вопросы и региональные кризисы, в том числе ситуацию в Сирии и на Украине.